Методист Шаршова объяснила, как вырастить ребёнка билингвом
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В беседе с Life.ru она заявила, что ребёнок должен привыкнуть общаться на иностранном языке с родителем.
Шаршова рекомендовала ввести в ежедневное расписание общение на обоих языках и чередовать такие занятия через день минут по 10—15.
Также врач отметила, что развитию речи хорошо способствуют упражнения на мелкую моторику.
Ранее детский врач-психиатр Светлана Хабарова в беседе с URA.RU рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью родители и какие факторы влияют на психическое состояние детей.