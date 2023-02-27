Методист Шаршова объяснила, как вырастить ребёнка билингвом

Методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова рассказала, что для того, чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия.

В беседе с Life.ru она заявила, что ребёнок должен привыкнуть общаться на иностранном языке с родителем.

Шаршова рекомендовала ввести в ежедневное расписание общение на обоих языках и чередовать такие занятия через день минут по 10—15.

Также врач отметила, что развитию речи хорошо способствуют упражнения на мелкую моторику.

Ранее детский врач-психиатр Светлана Хабарова в беседе с URA.RU рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью родители и какие факторы влияют на психическое состояние детей.