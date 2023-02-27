Опрос: каждый третий россиянин избегает нетворкинга из-за неуверенности в своей компетенции

Организатор премии Team Awards в области построения сильных команд провёл опрос и выяснил, что самой частой причиной, по которой россияне отказываются от нетворкинга, является неуверенность в своей компетенции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования.

Второй по значимости причиной для отказа от выстраивания деловых связей стало незнание, где и как организовать этот процесс, — 25,9%, третьей — страх показаться навязчивым в процессе знакомства и диалога (11%).

Россияне часто заводят деловые связи на профессиональных мероприятиях — 15,4%, через знакомых — 37,1% и в соцсетях — 20,7%.

Чаще всего этот инструмент используют для поиска работы — 16,9%. Около 11% россиян применяют наработанные деловые связи для обмена опытом и решения сложных рабочих задач и конфликтов. Однако некоторые россияне ходят на нетворкинг-встречи потому, что это «модно» (10,4%).

Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян относятся нейтрально к романам на работе.