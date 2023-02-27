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Офтальмолог Миргородская назвала воспаления глаз противопоказанием для использования линз

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Врач офтальмолог-микрохирург, лазерный хирург и ведущий специалист «СМ-Клиники» Светлана Миргородская перечислила противопоказания, при которых не стоит использовать контактные линзы.

В ряду таких противопоказаний воспалительные заболевания глаз: конъюнктивит, кератит и другие, сообщила она в беседе с Life.ru.

Нельзя пользоваться линзами и при особенностях анатомии глаза, таких как птоз века, косоглазие более 15°, подвывих хрусталика и других.

Запрещено носить линзы при патологиях роговицы, нарушении слезопродукции глаза и других заболеваниях, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулёз, ВИЧ, психические расстройства, добавила Миргородская.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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