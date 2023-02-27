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В Москве по программе масштабных инвестпроектов построят школу и детский сад

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на проспекте Будённого в Москве построят школу и детский сад.

Образовательный комплекс появится на земельном участке, который город предоставил застройщику без проведения торгов по решению, которое приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии, передаёт РИАМО.

«На востоке Москвы запланировано строительство образовательного комплекса, рассчитанного на 525 мест. Он будет состоять из школы для 350 учеников и детского сада на 175 воспитанников. Площадь будущего объекта составит 9,7 тыс. кв. м», — сообщил Ефимов.

Строительство будет проходить за счёт средств Адресной инвестиционной программы Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».

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