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В Тюмени для обновления международного аэропорта Рощино выделят 14 млрд рублей

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В Тюмени на реконструкцию международного аэропорта Рощино направят 14 млрд рублей.
В Тюмени для обновления международного аэропорта Рощино выделят 14 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Работами займётся ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», передаёт megatyumen.ru.   

Так, аэропорт увеличит площадь нового терминала до 46 тыс. кв. м, его пропускная способность возрастёт до 1900 пассажиров в час.

Реконструкция пройдёт в три этапа. Её планируют завершить в 2027 году.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что за год число заявок на внутренние грузоперевозки выросло на 7%.

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