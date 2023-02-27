В Тюмени для обновления международного аэропорта Рощино выделят 14 млрд рублей

В Тюмени на реконструкцию международного аэропорта Рощино направят 14 млрд рублей.

Работами займётся ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», передаёт megatyumen.ru.

Так, аэропорт увеличит площадь нового терминала до 46 тыс. кв. м, его пропускная способность возрастёт до 1900 пассажиров в час.

Реконструкция пройдёт в три этапа. Её планируют завершить в 2027 году.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что за год число заявок на внутренние грузоперевозки выросло на 7%.