В Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году
Об этом сообщает progorod43.
В корпусе разместится поликлиника. После ввода в эксплуатацию нового четырёхэтажного корпуса её пропускная способность составит 600 человек в день.
Проектно-изыскательские работы должны провести до 1 декабря 2023 года, само здание планируют построить до конца 2024-го.
На разработку проекта выделят 18,56 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.