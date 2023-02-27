В Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году

На портале госзакупок опубликовали заявку на разработку проектной документации на строительство нового корпуса Кировской областной больницы.

Об этом сообщает progorod43.

В корпусе разместится поликлиника. После ввода в эксплуатацию нового четырёхэтажного корпуса её пропускная способность составит 600 человек в день.

Проектно-изыскательские работы должны провести до 1 декабря 2023 года, само здание планируют построить до конца 2024-го.

На разработку проекта выделят 18,56 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.