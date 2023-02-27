Песков заявил о насыщенном диалоге между Путиным и Лукашенко
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в Telegram-канале «Пул Первого» со ссылкой на Лукашенко сообщалось, что президенты России и Белоруссии 24 февраля провели долгую беседу.