Песков заявил о насыщенном диалоге между Путиным и Лукашенко

Между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на постоянной основе ведётся насыщенный диалог, заявили в Кремле.

«Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Telegram-канале «Пул Первого» со ссылкой на Лукашенко сообщалось, что президенты России и Белоруссии 24 февраля провели долгую беседу.