Врач Тананакина посоветовала употреблять бобовые и орехи в период поста

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) к. м. н. Наталия Тананакина заявила, что во время Великого поста важно не навредить здоровью и соблюдать определённые правила питания.

В разговоре с РИАМО врач посоветовала не забывать, что во время поста организму необходимы белки, жиры и углеводы.

Основным поставщиком белка являются орехи, бобовые и крупы.

При этом в дни поста Тананакина посоветовала не увлекаться картофелем и макаронными изделиями, чтобы избежать набора веса.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.