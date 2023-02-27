Врач Тананакина посоветовала употреблять бобовые и орехи в период поста
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В разговоре с РИАМО врач посоветовала не забывать, что во время поста организму необходимы белки, жиры и углеводы.
Основным поставщиком белка являются орехи, бобовые и крупы.
При этом в дни поста Тананакина посоветовала не увлекаться картофелем и макаронными изделиями, чтобы избежать набора веса.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.