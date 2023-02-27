Узнать больше

Суд Свердловской области рассмотрит дело об убийстве мужчины из-за автомобиля

Короткая ссылка
В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.
Суд Свердловской области рассмотрит дело об убийстве мужчины из-за автомобиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, преступление произошло в 2022 году в городе Камышлове. Местный житель нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью 2,3 млн рублей.

Под предлогом техосмотра он отвёз жертву в безлюдное место и потребовал покинуть автомобиль. Получив отказ, злоумышленник произвёл четыре выстрела в водителя. Его тело он спрятал в лесополосе по дороге в Невьянск.

Ранее Nation News сообщал, что в Саратове суд вынес приговор семи обвиняемым в совершении преступлений экстремистского характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить