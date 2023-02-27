Суд Свердловской области рассмотрит дело об убийстве мужчины из-за автомобиля

В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, преступление произошло в 2022 году в городе Камышлове. Местный житель нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью 2,3 млн рублей.

Под предлогом техосмотра он отвёз жертву в безлюдное место и потребовал покинуть автомобиль. Получив отказ, злоумышленник произвёл четыре выстрела в водителя. Его тело он спрятал в лесополосе по дороге в Невьянск.

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