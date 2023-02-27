Суд Свердловской области рассмотрит дело об убийстве мужчины из-за автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным ведомства, преступление произошло в 2022 году в городе Камышлове. Местный житель нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью 2,3 млн рублей.
Под предлогом техосмотра он отвёз жертву в безлюдное место и потребовал покинуть автомобиль. Получив отказ, злоумышленник произвёл четыре выстрела в водителя. Его тело он спрятал в лесополосе по дороге в Невьянск.
Ранее Nation News сообщал, что в Саратове суд вынес приговор семи обвиняемым в совершении преступлений экстремистского характера.