В МЧС Ленинградской области рассказали о новых правилах противопожарной безопасности

В МЧС Ленинградской области рассказали о новом режиме противопожарной безопасности, который вступает в силу с 1 марта.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Введён категоричный запрет на установку глухих решёток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, и загромождение эвакуационных путей и выходов», — говорится в сообщении.

Увеличена до 1,4 метра ширина противопожарных полос, которые отделяют дома от лесов и торфяников.

Также теперь будет запрещено сжигать траву на приусадебных участках на расстоянии менее 15 м от построек и устанавливать мангалы на расстоянии менее 5 м от дома.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.