Узнать больше

Несколько медучреждений Башкирии получат новое медоборудование в 2023 году

Короткая ссылка
В 2023 году в несколько медицинских учреждений Башкирии закупят медицинское оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.

Он заявил, что по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в ряд больниц республики поступят три компьютерных томографа, два ангиографа, шесть рентген-аппаратов, флюорографов и три маммографа. 

По словам министра, на эти цели в 2023 году будет направлено 528 млн рублей.

Ранее ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в беседе с Nation News рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить