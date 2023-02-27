Несколько медучреждений Башкирии получат новое медоборудование в 2023 году
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.
Он заявил, что по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в ряд больниц республики поступят три компьютерных томографа, два ангиографа, шесть рентген-аппаратов, флюорографов и три маммографа.
По словам министра, на эти цели в 2023 году будет направлено 528 млн рублей.
Ранее ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в беседе с Nation News рассказал о работе по лечению онкобольных детей.