В Москве открыты 63 межрегиональные фермерские ярмарки

В Москве функционируют 63 межрегиональные фермерские ярмарки, семь из них открылись в 2022 году.

Об этом информирует РИАМО.

«Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мёд, привезённый прямо с пасек, и многое другое», — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени в субботу, 4 марта, пройдёт продовольственная ярмарка. Она разместится на четырёх площадках, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что более чем в 80 парках Московской области 25 и 26 февраля состоялись концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки по случаю Масленицы.