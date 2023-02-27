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Диетолог Кононенко назвала содержащие поднимающую настроение аминокислоту продукты

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Врач-диетолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что в мясных, молочных и морепродуктах содержится аминокислота валин, из-за недостатка которой можно впасть в депрессию.
Диетолог Кононенко назвала содержащие поднимающую настроение аминокислоту продукты
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«В высокой концентрации аминокислота содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах», — заявила Кононенко в беседе с «Москвой 24».

По её словам, много валина содержится в чечевице, бобах, арахисе, горохе, фасоли, сое, грибах, семенах кунжута и тыквы.

Богаты этой аминокислотой зелень, цельные зёрна, кукурузная мука и морская капуста.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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