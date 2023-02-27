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В Челябинской области выросли темпы строительства жилья в январе

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В январе 2023 года в Челябинской области выросли темпы строительства жилья.
В Челябинской области выросли темпы строительства жилья в январе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Контрольно-счётную палату региона.

«За январь текущего года в нашем регионе введено 402,6 тыс. квадратных метров жилья. Если учитывать все пять муниципалитетов области, это на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%. 

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