В Приморье оборудуют 20 зарядных станций для электрокаров в 2023 году
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.
Станции зарядки для электромобилей готовят во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске. К настоящему времени определены 18 земельных участков для их размещения.
«Сетевые организации приступили к закупке материалов для технологического присоединения электрозарядного оборудования, прокладке сетей к этим объектам. Планируется завершить все работы к ноябрю этого года», — прокомментировали в Министерстве энергетики и газоснабжения региона.
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