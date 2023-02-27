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В Приморье оборудуют 20 зарядных станций для электрокаров в 2023 году

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В четырёх городах Приморского края планируют оборудовать 20 зарядных станций для автомобилей до конца 2023 года.
В Приморье оборудуют 20 зарядных станций для электрокаров в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Sanchez Pereyra

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

Станции зарядки для электромобилей готовят во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске. К настоящему времени определены 18 земельных участков для их размещения.

«Сетевые организации приступили к закупке материалов для технологического присоединения электрозарядного оборудования, прокладке сетей к этим объектам. Планируется завершить все работы к ноябрю этого года», — прокомментировали в Министерстве энергетики и газоснабжения региона.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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