В Приморье оборудуют 20 зарядных станций для электрокаров в 2023 году

В четырёх городах Приморского края планируют оборудовать 20 зарядных станций для автомобилей до конца 2023 года.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

Станции зарядки для электромобилей готовят во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске. К настоящему времени определены 18 земельных участков для их размещения.

«Сетевые организации приступили к закупке материалов для технологического присоединения электрозарядного оборудования, прокладке сетей к этим объектам. Планируется завершить все работы к ноябрю этого года», — прокомментировали в Министерстве энергетики и газоснабжения региона.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.