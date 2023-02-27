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Исследование: 28% россиян работают в удалённом или смешанном формате

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, сколько россиян работает в удалённом и гибридном формате и как они оценивают удобства работы на дому.
Исследование: 28% россиян работают в удалённом или смешанном формате
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 11% опрошенных отметили, что работают в удалённом формате. Ещё 17% респондентов уточнили, что чередуют работу из дома с работой в офисе.

Более половины из тех, кто работает в удалённом или гибридном формате, оценивают комфорт и удобство домашнего офиса на 5 баллов. Каждый пятый опрошенный (21%) оценил удобство работы из дома на 4 балла, а 17% — на 3 балла.

При этом 53% из тех, кто хотел бы отказаться от удалённой работы полностью, отметили, что им не хватает общения с коллективом. Ещё 50% выделили важность комфортного рабочего места, 41% хотел бы просто сменить обстановку.

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН дала советы, которые могут помочь справиться с выгоранием в процессе поиска работы.

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