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Врач Карабиненко назвал курение одной из распространённых причин кашля

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Заслуженный врач России, терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что кашель может быть вызван разными факторами, в том числе курением.
Врач Карабиненко назвал курение одной из распространённых причин кашля
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«Чаще всего причиной раздражения (рецепторов. — RT) является инфекция верхних или нижних дыхательных путей. Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затруднённым выдохом, что говорит об отёчности по ходу трахеи и бронхов. Различают горловой и бронхолёгочный кашель», — отметил врач в интервью Радио Sputnik.

Ещё одной распространённой причиной кашля является курение, продолжил Карабиненко.

Также, по его словам, кашель может возникать как реакция на приём некоторых лекарств.

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