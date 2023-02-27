Врач Карабиненко назвал курение одной из распространённых причин кашля

Заслуженный врач России, терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что кашель может быть вызван разными факторами, в том числе курением.

«Чаще всего причиной раздражения (рецепторов. — RT) является инфекция верхних или нижних дыхательных путей. Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затруднённым выдохом, что говорит об отёчности по ходу трахеи и бронхов. Различают горловой и бронхолёгочный кашель», — отметил врач в интервью Радио Sputnik.

Ещё одной распространённой причиной кашля является курение, продолжил Карабиненко.

Также, по его словам, кашель может возникать как реакция на приём некоторых лекарств.

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с URA.RU выразил мнение, что сезон гриппа может продлиться до конца марта.