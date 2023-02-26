Узнать больше

Глава Крыма Аксёнов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отсутствии рисков перекрытия канала для подачи воды в Крым со стороны украинских властей.

26 февраля 2022 года ВС России взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Таким образом была разблокирована подача воды на полуостров.

«С точки зрения воды — перекрыть они (украинские власти. — RT) её не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Он также отметил отсутствие рисков для мелиорации.

В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить