Глава Крыма Аксёнов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отсутствии рисков перекрытия канала для подачи воды в Крым со стороны украинских властей.

26 февраля 2022 года ВС России взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Таким образом была разблокирована подача воды на полуостров.

«С точки зрения воды — перекрыть они (украинские власти. — RT) её не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Он также отметил отсутствие рисков для мелиорации.

В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.