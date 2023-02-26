Глава Крыма Аксёнов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым
26 февраля 2022 года ВС России взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области.
Таким образом была разблокирована подача воды на полуостров.
«С точки зрения воды — перекрыть они (украинские власти. — RT) её не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.
Он также отметил отсутствие рисков для мелиорации.
В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.