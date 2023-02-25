В Мытищах 24—26 февраля проходит Кубок Равноапостольного Николая Японского

Первый Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проходит 24—26 февраля в подмосковных Мытищах.

Как сообщили в пресс-службе мероприятия, в текущем году в фестивале примут участие более 4 тыс. спортсменов, в том числе с ограничениями по здоровью, в возрасте от десяти лет и старше почти из 50 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и министр спорта России Олег Матыцин.

В прошлом году международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского» прошёл в подмосковном городе Пушкине.