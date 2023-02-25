Скопинского маньяка отпустили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Скопинского маньяка Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

«По решению суда прекращён срок содержания под стражей», — сообщила собеседница агентства.

По её словам, закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой Мохову вменяется обвинение.

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства.

В сентябре Мохова перевели в следственный изолятор из-за несоблюдения им условий домашнего ареста по уголовному делу о сокрытии убийства.