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Скопинского маньяка отпустили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

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Скопинского маньяка Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства.
Скопинского маньяка отпустили из-под стражи по делу о сокрытии убийства
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

«По решению суда прекращён срок содержания под стражей», — сообщила собеседница агентства.

По её словам, закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой Мохову вменяется обвинение. 

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства.

В сентябре Мохова перевели в следственный изолятор из-за несоблюдения им условий домашнего ареста по уголовному делу о сокрытии убийства.

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