Пасечник сообщил, что в ЛНР за 2022 год отремонтировали более 250 школ

Более 250 школ отремонтировали в Луганской Народной Республике за 2022 год, сообщил в интервью ТАСС врио главы региона Леонид Пасечник.

«В школах используются федеральные государственные образовательные стандарты России. В прошлом году были проведены ремонты и поставки оборудования более чем в 250 учреждениях образования», — рассказал он.

Пасечник напомнил, что более 16 тыс. детей за 2022 год выехали на отдых и оздоровление в другие регионы России.

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