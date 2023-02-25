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Утечку метана на судне в порту на юге Сахалина ликвидировали

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Утечка метана на борту судна в порту на юге Сахалина ликвидирована, сообщил региональный главк МЧС России.

«После того как портовые службы с соблюдением всех мер предосторожности убрали контейнеры, мешающие доступу к запорной арматуре ёмкости для транспортировки сниженных газов, утечка метана на борту судна «Фреско Татарстан» ликвидирована», — говорится в сообщении ведомства.

Ёмкость выгрузили на пирс, её готовятся вывозить на безопасную площадку.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области заявили, что на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Корсакова обнаружена утечка метана.

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