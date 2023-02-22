Росстат зафиксировал увеличение стоимости полёта в экономклассе по России
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«Стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта (с 14 по 20 февраля. — RT) выросла на 5,5%», — говорится в сообщении ведомства.
При этом с начала февраля проезд в самолётах экономкласса по России подорожал в среднем на 12,47%.
Ранее сообщалось, что Счётная палата рассмотрит вопросы, связанные с формированием и расходованием субсидий российских авиакомпаний, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок.