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Росстат зафиксировал увеличение стоимости полёта в экономклассе по России

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По данным Росстата, стоимость полёта в экономклассе по России выросла на 5,5% в период с 14 по 20 февраля.
Росстат зафиксировал увеличение стоимости полёта в экономклассе по России
  • Legion-Media

«Стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта (с 14 по 20 февраля. — RT) выросла на 5,5%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом с начала февраля проезд в самолётах экономкласса по России подорожал в среднем на 12,47%.

Ранее сообщалось, что Счётная палата рассмотрит вопросы, связанные с формированием и расходованием субсидий российских авиакомпаний, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок.

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