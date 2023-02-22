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Замглавы МО России Шевцова посетила проходящих лечение в госпитале им. Мандрыки военных

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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова посетила военнослужащих, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыки.
Замглавы МО России Шевцова посетила проходящих лечение в госпитале им. Мандрыки военных
  • РИА Новости

«Наши медики сделают всё возможное и невозможное, чтобы вас вылечить, чтобы вы быстрее встали в строй», — приводит её слова пресс-служба Минобороны России.

Помимо Шевцовой, военных навестили воспитанницы пансиона Минобороны России.

«Мы с учётом Масленицы привезли вам блины и кексы, которые наши воспитанницы испекли сами», — добавила она.

Ранее корреспондент RT Саргон Хадая рассказал, что врачи подразделений ВДВ в Луганске круглосуточно спасают жизни раненых бойцов.

В день проводится до 50 операций и до 550 лечебных процедур. Медики используют как современные, так и проверенные временем методы лечения, которые дают хорошие результаты. 

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