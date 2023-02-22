Замглавы МО России Шевцова посетила проходящих лечение в госпитале им. Мандрыки военных
- РИА Новости
«Наши медики сделают всё возможное и невозможное, чтобы вас вылечить, чтобы вы быстрее встали в строй», — приводит её слова пресс-служба Минобороны России.
Помимо Шевцовой, военных навестили воспитанницы пансиона Минобороны России.
«Мы с учётом Масленицы привезли вам блины и кексы, которые наши воспитанницы испекли сами», — добавила она.
Ранее корреспондент RT Саргон Хадая рассказал, что врачи подразделений ВДВ в Луганске круглосуточно спасают жизни раненых бойцов.
В день проводится до 50 операций и до 550 лечебных процедур. Медики используют как современные, так и проверенные временем методы лечения, которые дают хорошие результаты.