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Онищенко рассказал, как поддержать здоровье в межсезонье

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Врач-эпидемиолог доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко дал советы по поддержанию здоровья в межсезонье.
Онищенко рассказал, как поддержать здоровье в межсезонье
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«Не забывайте о хорошем настроении. Даже если у вас всё хорошо, сбалансированное питание и витамины вы будете принимать скрупулёзно и по совету врача, без хорошего настроения всё бесполезно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если рацион сбалансирован, то и настроение улучшается.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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