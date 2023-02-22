Онищенко рассказал, как поддержать здоровье в межсезонье

Врач-эпидемиолог доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко дал советы по поддержанию здоровья в межсезонье.

«Не забывайте о хорошем настроении. Даже если у вас всё хорошо, сбалансированное питание и витамины вы будете принимать скрупулёзно и по совету врача, без хорошего настроения всё бесполезно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если рацион сбалансирован, то и настроение улучшается.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.