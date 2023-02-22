Узнать больше

РЭО и МГИМО создадут дорожную карту по развитию международных и образовательных проектов

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) и МГИМО создадут дорожную карту по развитию международных и образовательных проектов.
РЭО и МГИМО создадут дорожную карту по развитию международных и образовательных проектов
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», об этом договорились гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) Владимир Саламатов.

«Охват направлений в рамках данной кооперации довольно широкий. Прежде всего рассмотрели возможность участия РЭО в работе ООН по экологической тематике. Партнёры из МГИМО поддержали инициативу и выразили готовность оказать содействие, в том числе в части привлечения международных экспертов для реализации профильных проектов и мероприятий», — сказал Буцаев.

Он отметил, что по линии образования стороны обменялись намерениями по подготовке перспективных специалистов для экономики замкнутого цикла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить