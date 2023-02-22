Российский экологический оператор (РЭО) и МГИМО создадут дорожную карту по развитию международных и образовательных проектов.

Как сообщает телеканал «360», об этом договорились гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) Владимир Саламатов.

«Охват направлений в рамках данной кооперации довольно широкий. Прежде всего рассмотрели возможность участия РЭО в работе ООН по экологической тематике. Партнёры из МГИМО поддержали инициативу и выразили готовность оказать содействие, в том числе в части привлечения международных экспертов для реализации профильных проектов и мероприятий», — сказал Буцаев.

Он отметил, что по линии образования стороны обменялись намерениями по подготовке перспективных специалистов для экономики замкнутого цикла.

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