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Психолог Самбурский дал советы по прохождению собеседования

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Бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, как успешно пройти собеседование.
Психолог Самбурский дал советы по прохождению собеседования
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что лучше всего взять инициативу в свои руки и спросить у рекрутера, что ему понравилось в резюме.

«Это не только поможет успокоить нервы, дав вам ощущение контроля над ситуацией, но и продемонстрирует вашу инициативность и поможет начать разговор с позитивной ноты», — пояснил эксперт.

По его словам, перед собеседованием желательно изучить компанию и должность, а также ценности и цели организации.

«Первое впечатление имеет значение, и ваш внешний вид может сыграть значительную роль в том, как вас воспримут», — отметил Самбурский.

Как считает эксперт, говорить нужно чётко и уверенно. Он также посоветовал избегать негативных комментариев о предыдущих работодателях и коллегах.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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