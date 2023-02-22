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ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотеки

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ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования без рисков «нестандартных» практик, следует из отчёта регулятора.
ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотеки
  • РИА Новости

«Мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным» практикам», — говорится в документе.

В ЦБ уточнили, что при распространении программ «льготной ипотеки от застройщика» регулятор готов инициировать изменение законодательства, чтобы «исключить недобросовестные практики».

Ранее в Центробанке предложили ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья.

По последним данным, банки России в декабре 2022 года выдали рекордный объём ипотеки.

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