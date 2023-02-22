ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотеки

ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования без рисков «нестандартных» практик, следует из отчёта регулятора.

«Мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным» практикам», — говорится в документе.

В ЦБ уточнили, что при распространении программ «льготной ипотеки от застройщика» регулятор готов инициировать изменение законодательства, чтобы «исключить недобросовестные практики».

Ранее в Центробанке предложили ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья.

По последним данным, банки России в декабре 2022 года выдали рекордный объём ипотеки.