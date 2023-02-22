ЦБ России рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотеки
- РИА Новости
«Мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным» практикам», — говорится в документе.
В ЦБ уточнили, что при распространении программ «льготной ипотеки от застройщика» регулятор готов инициировать изменение законодательства, чтобы «исключить недобросовестные практики».
Ранее в Центробанке предложили ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья.
По последним данным, банки России в декабре 2022 года выдали рекордный объём ипотеки.