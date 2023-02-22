В КФУ разработают программу подготовки инженерных кадров

Крымский федеральный университет совместно с республиканским Министерством промышленной политики разработают программу подготовки инженерных кадров.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на КФУ.

«Вопрос создания инженерной подготовки в КФУ давно обсуждается, например, с заводом «Фиолент». Но сейчас это стало особенно актуально, потому что количество работы, которую получили заводы, действительно выросло», — заявил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Он добавил, что КФУ нацелен на основные отрасли Крыма, в том числе на здравоохранение, сельское хозяйство и туризм.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники.