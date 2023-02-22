Эндокринолог Калошина рассказала, как снизить калорийность блинов
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В беседе с «Вестями Подмосковья» она выразила мнение, что для снижения калорийности блинов стоит заменить молоко в тесте водой.
Как отметила Калошина, можно также заменить часть пшеничной на цельнозерновую, нутовую, льняную или гречневую муку.
Также врач посоветовала не использовать сладкие начинки к блинам.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.