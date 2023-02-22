Эндокринолог Калошина рассказала, как снизить калорийность блинов

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что для того чтобы снизить калорийность блинов, не нужно использовать масло.

В беседе с «Вестями Подмосковья» она выразила мнение, что для снижения калорийности блинов стоит заменить молоко в тесте водой.

Как отметила Калошина, можно также заменить часть пшеничной на цельнозерновую, нутовую, льняную или гречневую муку.

Также врач посоветовала не использовать сладкие начинки к блинам.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.