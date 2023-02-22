В Тюменской области рассказали о проекте «Территория реальных дел»

В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Территория реальных дел», в рамках которого волонтёры разных поколений поздравляют одиноких пожилых тюменцев с Днём защитника Отечества прямо на дому.

РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру». «Проект «Территория реальных дел» задуман как способ сделать жизнь одиноких пожилых людей разнообразней и интересней, наполнить её яркими событиями», — заявила исполнительный директор фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова. Волонтёры стараются творчески оформить своё поздравление, например, они читают стихи и поют. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.