Узнать больше

В Тюменской области рассказали о проекте «Территория реальных дел»

Короткая ссылка
В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Территория реальных дел», в рамках которого волонтёры разных поколений поздравляют одиноких пожилых тюменцев с Днём защитника Отечества прямо на дому.
В Тюменской области рассказали о проекте «Территория реальных дел»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Проект «Территория реальных дел» задуман как способ сделать жизнь одиноких пожилых людей разнообразней и интересней, наполнить её яркими событиями», — заявила исполнительный директор фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Волонтёры стараются творчески оформить своё поздравление, например, они читают стихи и поют.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить