В Тюменской области рассказали о проекте «Территория реальных дел»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Проект «Территория реальных дел» задуман как способ сделать жизнь одиноких пожилых людей разнообразней и интересней, наполнить её яркими событиями», — заявила исполнительный директор фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.
Волонтёры стараются творчески оформить своё поздравление, например, они читают стихи и поют.
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