В Башкирии приняли закон о развитии семейных предприятий

Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект о развитии семейных предприятий.

Об этом сообщает mkset.ru.

Документ разработан и внесён в Госсобрание Торгово-промышленной палатой Башкирии.

«Это первый в России отдельный закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой», — заявил инициатор законопроекта депутат Тимур Хакимов.

По его словам, документ закрепит понятие семейных предприятий, а также будет стимулировать их развитие.

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