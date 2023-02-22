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В Башкирии приняли закон о развитии семейных предприятий

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Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект о развитии семейных предприятий.
В Башкирии приняли закон о развитии семейных предприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Документ разработан и внесён в Госсобрание Торгово-промышленной палатой Башкирии.

«Это первый в России отдельный закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой», — заявил инициатор законопроекта депутат Тимур Хакимов.

По его словам, документ закрепит понятие семейных предприятий, а также будет стимулировать их развитие.

Ранее НСН сообщала, что число промышленных площадок в Москве выросло до 3,5 тыс.

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