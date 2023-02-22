В Красноярске заявили о риске перехода огня со склада на другие здания

Глава Красноярска Владислав Логинов заявил о риске перехода огня со склада на другие здания и сооружения.

«По информации представителей противопожарной службы, от представителей МЧС, возможен переход на другие здания и сооружения. Это достаточно критичная ситуация», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент противопожарной службой предпринимаются все усилия, чтобы этого не произошло.

Он также уточнил, что площадь возгорания составляет уже около 13 тыс. кв. м.

Утром в среду, 22 февраля, в Красноярске на складе произошёл пожар.

Позднее глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев отметил, что концентрация вредных веществ в воздухе в зоне крупного пожара превышена.