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В Красноярске заявили о риске перехода огня со склада на другие здания

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Глава Красноярска Владислав Логинов заявил о риске перехода огня со склада на другие здания и сооружения.
В Красноярске заявили о риске перехода огня со склада на другие здания
  • Gettyimages.ru

«По информации представителей противопожарной службы, от представителей МЧС, возможен переход на другие здания и сооружения. Это достаточно критичная ситуация», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент противопожарной службой предпринимаются все усилия, чтобы этого не произошло.

Он также уточнил, что площадь возгорания составляет уже около 13 тыс. кв. м.

Утром в среду, 22 февраля, в Красноярске на складе произошёл пожар. 

Позднее глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев отметил, что концентрация вредных веществ в воздухе в зоне крупного пожара превышена.

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