Киберэксперт Муртазин посоветовал проверять звонки с незнакомых номеров в целях безопасности

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не доверять людям, звонящим с неизвестных номеров.

«Если вам звонят с незнакомого номера... — не доверяйте этим людям, особенно когда они хотят сохранить ваши деньги и время. Как правило, на 99% это мошенники», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Муртазин добавил, что запись подобных разговоров с мошенником можно безнаказанно публиковать в интернете.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.