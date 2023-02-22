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Киберэксперт Муртазин посоветовал проверять звонки с незнакомых номеров в целях безопасности

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Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не доверять людям, звонящим с неизвестных номеров.
Киберэксперт Муртазин посоветовал проверять звонки с незнакомых номеров в целях безопасности
  • Gettyimages.ru

«Если вам звонят с незнакомого номера... — не доверяйте этим людям, особенно когда они хотят сохранить ваши деньги и время. Как правило, на 99% это мошенники», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Муртазин добавил, что запись подобных разговоров с мошенником можно безнаказанно публиковать в интернете.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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