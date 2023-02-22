В Татарстане раскрыли около 25 тысяч преступлений в 2022 году

Заместитель министра внутренних дел Татарстана Алексей Соколов сообщил, что сотрудники ведомства раскрыли порядка 25 тыс. преступлений по итогам 2022 года.

Об этом информирует inkazan.ru.

За 2022 год в республике зафиксировали 202 убийства, 95 случаев разбоя и 580 грабежей. При этом годом ранее количество зарегистрированных преступлений было выше: 209 — убийств, 95 — разбоев и 618 преступлений, связанных с воровством.

«В целом уровень преступности, как и прежде, ниже, чем по стране», — заявил Соколов в ходе заседания Госсовета республики.

Ранее Nation News сообщал, что в Саратове суд вынес приговор семи обвиняемым в совершении преступлений экстремистского характера.