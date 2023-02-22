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Спасатели из Подмосковья провели рейды в местах катания со снежных горок

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания с несанкционированных снежных горок в Московской области.
Спасатели из Подмосковья провели рейды в местах катания со снежных горок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя начальника службы Игоря Сорокина.

«В ходе рейда спасатели обратили внимание катающихся граждан на потенциальные опасности спусков и рекомендовали выбирать местом досуга специально оборудованные для катания горки», — сказал он.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.

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