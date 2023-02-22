Спасатели из Подмосковья провели рейды в местах катания со снежных горок
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя начальника службы Игоря Сорокина.
«В ходе рейда спасатели обратили внимание катающихся граждан на потенциальные опасности спусков и рекомендовали выбирать местом досуга специально оборудованные для катания горки», — сказал он.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.