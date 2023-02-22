Аналитики включили Петербург в список популярных турнаправлений среди россиян на лето

Аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что самым популярным направлением при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на слова экспертов.

Так, 93% забронированных билетов приходится на внутренние рейсы.

Помимо Сочи, популярными местами для летнего отдыха стали Москва и Петербург.

Среди зарубежных направлений чаще всего россияне планируют перелёты в Азербайджан, Турцию и Узбекистан.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.