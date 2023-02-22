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В районе Выхино-Жулебино планируют построить жилые дома в рамках проекта комплексного развития территории

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В юго-восточном округе Москвы в районе Выхино-Жулебино планируется построить жилые дома в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Также на участке возведут здание для УМВД России.
В районе Выхино-Жулебино планируют построить жилые дома в рамках проекта комплексного развития территории
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В редевелопмент территории вложат около 15,27 млрд рублей. Ожидаемый объём поступлений в бюджет города после реализации проекта составляет более 247 млн рублей в год», — отметил он.

Общая площадь занятых трёх участков — 7,31 га.

При застройке участков в основном предполагается возвести жилую недвижимость, общая площадь которой займёт 150,7 тыс. кв. м. 

На одном из участков могут возвести здание для Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением площадью около 8 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице. 

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