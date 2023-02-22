Более 200 беженцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости населения области.
Там также отметили, что, помимо помощи в трудоустройстве, служба занятости может дать направление на профессиональное обучение.
Этой возможностью к настоящему времени воспользовались 30 человек.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.