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Более 200 беженцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Тюменской области

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Тюменская служба занятости помогла найти работу более чем 200 беженцам, прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины. Ещё 150 человек в настоящее время находятся в поиске работы.
Более 200 беженцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости населения области.

Там также отметили, что, помимо помощи в трудоустройстве, служба занятости может дать направление на профессиональное обучение.

Этой возможностью к настоящему времени воспользовались 30 человек.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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