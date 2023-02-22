В Удмуртии назвали эффективной политику поддержки муниципальных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
Глава республики сообщил, что в Удмуртии ежегодно проводится конкурс лучших муниципальных проектов.
Проекты-победители выбираются в том числе с учётом их влияния на развитие экономики, социальной сферы муниципалитета, а также востребованности у жителей, призовой фонд составляет 14 млн рублей.
«Это эффективная мера поддержки местных инициатив, когда активные города и сёла могут получить дополнительные средства на реализацию проектов, найти спонсоров и сделать что-то по-настоящему масштабное», — заявил Бречалов.
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