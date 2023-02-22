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В Удмуртии назвали эффективной политику поддержки муниципальных проектов

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Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию о роли органов местного самоуправления «как самого близкого к жителям уровня власти», рассказал, как в республике поддерживают муниципальные проекты.
В Удмуртии назвали эффективной политику поддержки муниципальных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Глава республики сообщил, что в Удмуртии ежегодно проводится конкурс лучших муниципальных проектов.

Проекты-победители выбираются в том числе с учётом их влияния на развитие экономики, социальной сферы муниципалитета, а также востребованности у жителей, призовой фонд составляет 14 млн рублей.

«Это эффективная мера поддержки местных инициатив, когда активные города и сёла могут получить дополнительные средства на реализацию проектов, найти спонсоров и сделать что-то по-настоящему масштабное», — заявил Бречалов.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как в регионе развивают сферу туризма.

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