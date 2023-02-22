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Ксения Шойгу откроет «Гонку Героев Зима» 25 февраля в Подмосковье

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На подмосковном полигоне «Алабино» 25 февраля пройдёт «Гонка Героев Зима». В забеге по пересечённой местности примут участие около 1500 человек. Старт соревнованиям даст руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу.
Ксения Шойгу откроет «Гонку Героев Зима» 25 февраля в Подмосковье
  • РИА Новости

Зимняя трасса — это 7,5 км и 30 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий рассчитана на любой уровень подготовки и адаптирована под минусовые температуры.

В этом гору организаторы подготовили несколько новых препятствий. К примеру, участники смогут проверить себя не только на силу, но и на меткость.

Среди доступных форматов — индивидуальный массовый старт и командный забег в сопровождении профессионального инструктора.

Отдельно состоится старт в формате чемпионата. Это соревнование с профессиональным судейством для опытных спортсменов в категориях Pro и Age.

В этих состязаниях будут участвовать 140 атлетов, в том числе победители и призёры Гонки Героев, члены сборной России по забегам с препятствиями Илья Рыдаев, Наталья Студеникина, Иван Дегтярёв и Олег Балацкий.

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