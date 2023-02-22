Бочкарёв: в Москве построят три флагманских медцентра до конца года

Работы по строительству трёх флагманских медицинских центров в Москве завершат в 2023 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Медицинское строительство в столице переживает настоящий бум — за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится ещё несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц», — сообщил Бочкарёв.

Он уточнил, что такие центры будут расположены на базе больниц им. С.П. Боткина, № 15 им. О.М. Филатова, а также им. В.М. Буянова.

«Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего — почти 70%. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году», — сказал заммэра.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что все медицинские учреждения оснастят современным и передовым оборудованием.

«Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «жёлтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зелёную», то есть поступившие без угрозы для жизни», — заявил он.

По его словам, работа нового приёмного отделения будет организована по принципу «врач — к пациенту».