Бочкарёв: в Москве построят три флагманских медцентра до конца года
- РИА Новости
«Медицинское строительство в столице переживает настоящий бум — за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится ещё несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц», — сообщил Бочкарёв.
Он уточнил, что такие центры будут расположены на базе больниц им. С.П. Боткина, № 15 им. О.М. Филатова, а также им. В.М. Буянова.
«Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего — почти 70%. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году», — сказал заммэра.
Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что все медицинские учреждения оснастят современным и передовым оборудованием.
«Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «жёлтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зелёную», то есть поступившие без угрозы для жизни», — заявил он.
По его словам, работа нового приёмного отделения будет организована по принципу «врач — к пациенту».