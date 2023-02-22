Узнать больше

В Удмуртии ликвидировали 318 незаконных свалок с 2019 года

Короткая ссылка
В Удмуртии 318 незаконных свалок ликвидировали с 2019 года. В 2023 году планируется ликвидировать ещё семь.
В Удмуртии ликвидировали 318 незаконных свалок с 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

С 2019 года построено более 3200 контейнерных площадок, установлено больше 1700 контейнеров для раздельного сбора отходов, запущены четыре мусоросортировочных станции.

В республике ликвидировали 318 несанкционированных свалок. Более 45 тыс. т отходов вывезли из лесов и оврагов. 

Ранее progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить