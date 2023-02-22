В Удмуртии ликвидировали 318 незаконных свалок с 2019 года

В Удмуртии 318 незаконных свалок ликвидировали с 2019 года. В 2023 году планируется ликвидировать ещё семь.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

С 2019 года построено более 3200 контейнерных площадок, установлено больше 1700 контейнеров для раздельного сбора отходов, запущены четыре мусоросортировочных станции.

В республике ликвидировали 318 несанкционированных свалок. Более 45 тыс. т отходов вывезли из лесов и оврагов.

Ранее progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.