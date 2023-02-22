Кардиолог Павличенко перечислила самые вредные для ЖКТ продукты

Кандидат медицинских наук диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, какие продукты являются вредными для ЖКТ.

«Самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. К ним относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что избыток сахара нарушает баланс кишечного микробиома и вызывает жировое перерождение печени.

В то же время красное мясо и продукты его переработки повышают риск злокачественных опухолей кишечника.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.