Кардиолог Павличенко перечислила самые вредные для ЖКТ продукты
«Самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. К ним относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Врач отметила, что избыток сахара нарушает баланс кишечного микробиома и вызывает жировое перерождение печени.
В то же время красное мясо и продукты его переработки повышают риск злокачественных опухолей кишечника.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.