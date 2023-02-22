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Опрос: большинство россиян в компенсационном пакете привлекает обучение за счёт компании

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что наиболее популярные составляющие компенсационного пакета у россиян — обучение за счёт компании, полис ДМС и компенсация на питание.
Опрос: большинство россиян в компенсационном пакете привлекает обучение за счёт компании
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос.

Так, по мнению опрошенных, самая востребованная составляющая компенсационного пакета — возможность обучаться и повышать квалификацию за счёт компании — 44%. На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования — 40%. Третье место заняла компенсация питания — 30%.

Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян относятся нейтрально к романам на работе.

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