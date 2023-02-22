Гастроэнтеролог Кашух развеяла миф о пользе холодца для костей и суставов

Врач-гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала об отсутствии данных, подтверждающих убеждение, что холодец якобы полезен для костей и суставов.

«В холодце присутствует белок, в том числе коллаген, но в небольшом количестве. Существуют исследования, подтверждающие пользу коллагена для сохранения упругости кожи, поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. Однако нельзя напрямую ассоциировать эти полезные эффекты с употреблением холодца», — объяснила специалист «Известиям».

Она отметила, что в застывшем бульоне также могут присутствовать хондроитин и глюкозамин — компоненты хрящевой ткани. Однако из этого не следует, что эти компоненты попадают в хрящи человека и приносят какую-либо пользу для здоровья.

На текущий момент нет исследований, доказавших эффективность холодца и в восстановлении опорно-двигательного аппарата, заключила Кашух.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.