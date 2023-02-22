Психолог Гольдштейн посоветовала обучать детей психологической защите во избежание травли

Психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн дала советы родителям, как оградить ребёнка от школьного буллинга.

В частности, отметила эксперт, следует прививать ребёнку навыки психологической защиты и учить его технике общения с людьми, порекомендовала специалист в беседе с «Известиями».

Кроме того, важно научить его отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.

Необходимо работать и над здоровой самооценкой ребёнка — для этого в том числе следует учить его общаться с друзьями, которые помогают развивать уверенность в себе.

Гольдштейн также посоветовала родителям участвовать в классных мероприятиях, налаживать контакт с учителями и одноклассниками ребёнка, помогая таким образом ему стать членом коллектива.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.