Психолог Гольдштейн посоветовала обучать детей психологической защите во избежание травли
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В частности, отметила эксперт, следует прививать ребёнку навыки психологической защиты и учить его технике общения с людьми, порекомендовала специалист в беседе с «Известиями».
Кроме того, важно научить его отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.
Необходимо работать и над здоровой самооценкой ребёнка — для этого в том числе следует учить его общаться с друзьями, которые помогают развивать уверенность в себе.
Гольдштейн также посоветовала родителям участвовать в классных мероприятиях, налаживать контакт с учителями и одноклассниками ребёнка, помогая таким образом ему стать членом коллектива.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.