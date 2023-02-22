В Туапсе грязекаменная масса сошла на железнодорожный перегон
- РИА Новости
Как отмечается на сайте ведомства, чрезвычайное происшествие произошло на железнодорожном перегоне Туапсе — Шепси (1886-й км).
«На чётный путь произошёл сход грязекаменной массы в объёме 30 куб. м. В результате был задержан на 1 час 27 мин пассажирский поезд», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.
«Движение двухпутное, организовано реверсивное движение по нечётному пути», — добавили в ведомстве.
Специалисты уже приступили к расчистке путей.
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