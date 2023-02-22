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В Туапсе грязекаменная масса сошла на железнодорожный перегон

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В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что грязекаменная масса сошла на железнодорожный перегон в Туапсе.
В Туапсе грязекаменная масса сошла на железнодорожный перегон
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте ведомства, чрезвычайное происшествие произошло на железнодорожном перегоне Туапсе — Шепси (1886-й км).

«На чётный путь произошёл сход грязекаменной массы в объёме 30 куб. м. В результате был задержан на 1 час 27 мин пассажирский поезд», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Движение двухпутное, организовано реверсивное движение по нечётному пути», — добавили в ведомстве.

Специалисты уже приступили к расчистке путей.

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