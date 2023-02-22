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Минздрав утвердил перечень рецептурных лекарств, разрешённых для онлайн-продажи

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Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, которые можно будет продавать онлайн в рамках пилотного проекта.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что пилотный проект запустят в Москве, а также Московской и Белгородской областях с 1 марта.

«Утверждён перечень рецептурных препаратов, разрешённых для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта», — говорится в сообщении.

Всего в список разрешённых для онлайн-продажи препаратов вошли 904 наименования.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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