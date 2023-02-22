Суд на Камчатке приговорил россиянина к четырём годам колонии за призывы к экстремизму

Суд на Камчатке приговорил жителя полуострова к четырём годам колонии за публичные призывы к экстремизму и терроризму. Об этом сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

«Житель Камчатки осуждён за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что мужчина с июня 2020 года по февраль 2022 регулярно в своих соцсетях призывал расстреливать, убивать и сжигать россиян.

В суде осуждённый заявил, что раскаялся и изменил свои взгляды.

В январе суд в Москве добавил 3,5 года к сроку ранее осуждённого бывшего схиигумена Сергия (Романова) по делу об экстремизме.