Суд на Камчатке приговорил россиянина к четырём годам колонии за призывы к экстремизму
«Житель Камчатки осуждён за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Отмечается, что мужчина с июня 2020 года по февраль 2022 регулярно в своих соцсетях призывал расстреливать, убивать и сжигать россиян.
В суде осуждённый заявил, что раскаялся и изменил свои взгляды.
В январе суд в Москве добавил 3,5 года к сроку ранее осуждённого бывшего схиигумена Сергия (Романова) по делу об экстремизме.